Süleyman Kocabıyık Kimdir

Süleyman Kocabıyık, 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimi Narlıdere’de Oğuzhan İlköğretim Okulunda okudu ,liseyi Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Meslek Lisesi’nde tamamladı. Mesleği aşçılık olan ve işletmecilikte yapan Kocabıyık, 1996 da spora judo ile başladı ve boks, kick boks ile devam etti. Wing Sun adlı savunma sanatında ustalaşarak kendi akademisini kurdu. Türkiye’ye geldikleri dönemde Paris Hilton , Ronaldo ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerin koruma ekibini yetiştirmiş, kendisi ve iş ortağı Savaş Menteş ile birlikte işin başında bulunmuştur. Süleyman Kocabıyık, TSK mensuplarına, Emniyet Birimleri ve Sivillere eğitim verdi. TSK’nın Özel Kuvvetler’de en tehlikeli Tim’i kabul edilen MAK TİM’ine de eğitim vermiştir. Süleyman Kocabıyık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayıdır.