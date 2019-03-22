Süleyman Kozuva Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva, 6 Eylül 1970’e Çerkezköy’de doğdu. İlkokulu Atatürk İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğretimimi ise Çerkezköy Lisesi’nde tamamladı. Aile şirketlerindeki yöneticiliğinin yanı sıra 2009-2012 yılları arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde Meclis Başkan Yardımcılığı yaptı. 2013’te gerçekleşen oda seçimi sonrasında ise Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 2013-2017 yıllan arasında Kapaklı 0S8 Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 2018’de yapılan seçimle ikinci kez Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi halen bu görevimi yürütmekte. 2018 de TOBB seçimli genel kurulunda ise Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği görevine seçildi.