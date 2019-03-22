Süleyman Şimşek Kimdir

Süleyman Şimşek, 1966 yılında Kilis Elbeyli ilçesinde doğdu. İlköğretim ve liseyi Gaziantep’te tamamladı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olup meslek hayatına birçok ilde öğretmenlik ve idarecilik yaparak devam etti. Elbeyli İlköğretim Okul Müdürlüğü, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Ak Parti’nin kuruluşu ile birlikte ilçedeki parti teşkilatlanmasında rol aldı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Elbeyli Belediye Başkanı olan Şimşek, evli ve üç çocuk babasıdır. Süleyman Şimşek, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı oldu.