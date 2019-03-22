Tahir Ateş Kimdir

Dr. Tahir ATEŞ, 15.09.1969 Şereflikoçhisar/Ankara doğumlu. İlk-Orta-Lise tahsilimi Şereflikoçhisar’da tamamladı. Üniversite tahsilini Ege üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı. 1992-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasımı yaptım. 1998-1999 yılları arasında Fransa Lyon St. Joseph Hastanesi Jinekoloji servisi TÜP BEBEK LAPAROSKOPI JİNEKOLOJİK MİCROCERRAHİ VE HİSTEROS- KOPİ EĞİTİMİ ve Edouard Herriot Hastanesi Üreme Tıbbı Bölümü TÜP BEBEK VE ERKEK İNFERT1LITESİ EĞİTİMİ aldı. 2007 yılından beri Bodrum’da Özel Sağlık Setöründe Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak çalışmakta olan Ateş, 2006 yılında Osmaniye Ak Parti İl Yönetim seçimleri yönetim kurulu üyesi olarak katıldı, 2007 yılından beri Bodrum Ak Parti ilçe teşkilatında İlçe Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta. Tahir Ateş,2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan Adayı oldu.