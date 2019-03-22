Tahsin Oktay Kimdir

1959 yılında Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Yukarıkaracasu Mahallesi’nde doğan Tahsin Oktay, halen lise eğitimine devam ediyor. 1982-2002 yılları arasında çeşitli şirketlerde işçi olarak çalışan, 2004-2014 yılları arasında Yukarıkaracasu Mahallesi’ne muhtar seçilen Oktay, 2014 seçimlerinde AK Parti Olur Belediye Meclis Üyesi, 2015’te ise belediye meclisi tarafından 12 Haziran 2015 yılında Olur Belediye Başkanı seçildi. Tahsin Oktay, evli ve 6 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Erzurum İli, Olur İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.