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Talip Şen Kimdir

AK Parti Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Talip Şen

11:51 -
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Talip Şen Kimdir

1961 yılında, Gülyalı'da doğdu.

İlk, orta ve Lise eğitimini; Gülyalı, Trabzon ve Ordu'da tamamladı.

1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden önlisans diploması aldı.

1983 yılı Temmuz ayında, Gülyalı Belediyesinde işçi olarak göreve başladı.

1985 yılında, belediye muhasebeciliğine atanarak 2002 yılına kadar bu görevi yürüttü.

2002 yılında yazı işleri müdürlüğü görevine atanarak Ekim 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü ve bu tarihte emekliye ayrıldı.

Evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

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