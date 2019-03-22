Tancan Barçın Kimdir

Tancan Barçın, 25 Temmuz 1955 Manyas Boğazpınar Mahallesinde dünyaya geldi. Boğazpınar İlkokulu’nda eğitim hayatına başlayan Barçın ardından ortaokul ve liseyi Manyas'ta bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olarak Manyas'ta 30 yıl boyunca Serbest Veteriner olarak görev yaptı. Türkiye'de Serbest Veteriner Hekim olarak ilk suni tohumlamayı yapan veteriner hekimlerden biri olan Barçın, evli ve 1 çocuk sahibidir. 2014 yerel seçimleri öncesi CHP 4 adayından birisi oldu ve yapılan anket çalışmalarında listeden birinci çıkarak CHP Manyas İlçe Başkanlığının da uygun görmesi ile birlikte belediye başkanlığına aday oldu. Yapılan yerel seçimler sonucunda Manyas Belediye başkanı oldu. Barçın, 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Balıkesir İli Manyas İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.