Taner Toraman Kimdir

1958 yılında Kars’da dünyaya gelen Toraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta, yüksek öğrenimini ise Ankara Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. 2002-2005 yılları arasında KESK’e bağlı Kars Eğitim-Sen Şube Başkanlığı, Kars Vasfiye Kazım Eriş Vakfı İl Temsilciliği görevlerinde bulunan Toraman, yaklaşık 4 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeliği yapıyor. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Taner Toraman, 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Kars Belediye Başkan adayı oldu.