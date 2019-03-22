Temel Karadeniz Kimdir

1967 yılında İstanbul’da doğan Temel Karadeniz aslen Sivas'ın Gürün ilçesindendir. İlköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu’nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu’nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezundur. 1999 yılında Fazilet Partisi’nde siyasete adım atan Karadeniz, Küçükçekmece ve Büyükşehir Belediyelerinde Meclis Üyeliği ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Bir dönem Küçükçekmece Belediyesi Meclis Başkan Vekili görevinde de bulunmuştur. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda kazandığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Temel Karadeniz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu.