Tuncay Kiraz Kimdir

14 Mart 1972 yılında Ordu'nun Korgan İlçesinde doğdu. Lisans eğitimine devam eden Tuncay Kiraz, gayrimenkul sektöründe işletme sahibidir. 2005-2012 yılları arasında İstanbul Korganlılar Dernek Başkanlığı, 2009-2013 yıllarında İstanbul Ordulular Dernek Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı genel sekreterliği görevlerini yerine getirdi. İstanbul Beylikdüzü İMKB Spor voleybol ve basketbol kulüp başkanlığı ve İstanbul Beylikdüzü Spor Kulübü Basketbol Şube sorumluluğu yaptı. Siyasete, AK Parti ile başlayarak, 2005-2009 yıllarında İstanbul Beylikdüzü İlçesinde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı, 2007 genel seçimlerinde ve 2009 yerel seçimlerinde ilçe SKM başkanlığı ile 2009'daki seçimlerinde ise İstanbul Beylikdüzü Belediye meclis üyeliği pozisyonlarında çalıştı. AK Parti siyaset akademisini tamamladı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Korgan Belediye Başkanı seçildi. Tuncay Kiraz, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Ordu İli, Korgan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.