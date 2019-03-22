Tuncer Kaplan Kimdir

1968 yılında Beypazarı İlçesi, Tacettin Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Tuncer Kaplan, halen Ankara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. Özel sektörde 10 yıl boyunca Genel Koordinatörlük yapan Kaplan, 2009-2014 yılları arasdınad Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevi yaptı. Siyaset hayatına 1993 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile atıldı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Fazilet Partisi İlçe Teşkilatında 1998 yılında kurucu olarak bulundu. AK Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yerine getirdi. 2006 yılında AK Parti İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 tarihli Yerel Seçimlerde AK Parti Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Kaplan evli ve iki çocuk babası. AK Parti’nin 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde Ankara, Beypazarı İlçesi Belediye Başkanı adayıdır.