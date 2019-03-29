Turan Canbay Kimdir

25 Temmuz 1969 yılında Burdur'da dünyaya gelen Turan Canbay ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Burdur'da tamamladı. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynayan Canbay. 22 yıl Yalova AKKİM Fabrikasında çalıştı. CHP Subaşı Belediyesi Meclis Üyesi olarak 2 dönem görev yapan Canbay, 1 dönem de başkan vekilliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Canbay, şu an Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkanlığını sürdürüyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Yalova Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.