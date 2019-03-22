Turan Epsileli Kimdir

AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı F. Turan Epsileli, Sivas Koyulhisar ilçesi doğumlu. 1983-1986 yıllarında Hatay Antakya lisesini tamamlayan Epsileli, 1988-1992 yılları arasında gazi üniversitesinde eczacılık fakültesinden mezun oldu. 1995-2005 yılları arasında TCDD ecza deposunda eczacı, baş eczacı, depo müdürlüğü, şube müdürlüğü olarak görevler üstlendi. 2005-2015 yılları arasında Koyulhisar’da serbest eczacı olarak çalışan Epsileli, yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatında ilçe başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015-2018 yılları arasında SGK Bahçelievler SSGM müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.