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Turan Epsileli Kimdir

AK Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı Turan Epsileli

11:56 -
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Turan Epsileli Kimdir

AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı F. Turan Epsileli, Sivas Koyulhisar ilçesi doğumlu. 1983-1986 yıllarında Hatay Antakya lisesini tamamlayan Epsileli, 1988-1992 yılları arasında gazi üniversitesinde eczacılık fakültesinden mezun oldu. 1995-2005 yılları arasında TCDD ecza deposunda eczacı, baş eczacı, depo müdürlüğü, şube müdürlüğü olarak görevler üstlendi.

2005-2015 yılları arasında Koyulhisar’da serbest eczacı olarak çalışan Epsileli, yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatında ilçe başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015-2018 yılları arasında SGK Bahçelievler SSGM müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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