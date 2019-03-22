Turgay Şirin Kimdir

1965 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimi Bozkurt İlkokulu ve Turgutlu Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1993 yılından itibaren Turgutlu’da serbest avukatlık yapmaya başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı Adayı, 2011 genel seçimlerinde de Manisa Milletvekili Adayı olan Turgay Şirin, Mart 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Turgutlu Belediye Başkanı seçilmiştir. Şirin, evlidir ve üç çocuk babasıdır. Turgay Şirin, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı oldu.