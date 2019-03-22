Turgut Altınok Kimdir

Ankara’nın Bala İlçesinde 1957 yılında doğdu. İlk öğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesi’nde gördü. Azerbaycan’da Hukuk üzerinde yükseköğrenimini tamamladı. Türkiye – Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslarası İlim Merkezi tarafından fahri doktora unvanına sahip. Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığını 3 dönem yaptı. Küçük yaştan itibaren Ülkü Ocakları’nda görev aldı. 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanı oldu. Sonrasında Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 12 Eylül darbesinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Sekreterlik yaptı. 30 Mart 1994 Yerel Seçimloerinde MHP Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 Yerel Seçimlerinde ise partisinden istifa ederek Fazilet Partisi Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Fazilet Partisi’nin kapanmasıyla AK Parti kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti Keçiören Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise Büyük Birlik Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı adayı olmuştur. Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır. 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Keçiören Belediye Başkanı adayı.