Turgut Özdem Kimdir

AKP’nin Delice Belediye Başkan adayı Turgut Özdem, 1979 yılında Delice ilçesinde doğdu. İlkokulu Hürriyet ilkokulunda, orta ve lise eğitimini Delice Karacaoğlan lisesinde tamamladıktan sonra 1995 yılından bu yana Delice’de serbest muhasebecilik görevlerinde bulundu. 2005 yılında Delice Spor Kulübü Başkanlığı yapan Özdem, Deliceliler Dernek üyeliği İç Anadolu belediyeler Birliği Meclis üyeliği, Kırıkkale Katı Atık Birliği meclis üyeliği yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Turgut Özdem, 2009-2011 yılları arasında başkan vekilliği yapan Özdem, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Delice Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı oldu.