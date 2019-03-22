Turgut Yayatan Kimdir

1 Ocak 1954 yılında Aksaray ili Güzelyurt İlçesi Selime Kasabasında dünyaya gelen Turgut Yayatan, eğitimini Selime İlköğretim Okulu’nda tamamladı. 22 Nisan 1984 yılında köy muhtarlığını kazanan Nedim Koç’un ihtiyar heyetinde yer aldı. 1994 ve 2009 yılları arasında üç dönem mahalle muhtarlığı görevini yürüten Turgut Yayatan, esnaflık ve çiftçilikle uğraştı. Turgut Yayatan, 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Turgut Yayatan, evli ve 8 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde bir kez daha MHP'den Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Selime Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.