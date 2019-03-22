Turhan Bulut Kimdir

Turhan Bulut, 1954 yılında Mengen'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı.1979'da Gazi Eğitim Enstitüsünden Fen Bilgisi Öğretmeni olarak mezun oldu. Ankara’da arkadaşlarıyla Mengen Demokratik Kültür Derneği’ni kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. İlk kişisel karikatür sergisini de 1976 yılında Mengen'de açtı. Turizm sektörünün önemli firmalarından birinin Ankara Temsilciliği’nde Ankara Koordinatörü olarak iş hayatına başladı. Mengen Kalkınma Vakfı Başkanlığı, Mengen Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği, Beşler Mahallesi Dayanışma Derneği ile Mengen Engelli ve Yaşlılar Derneği üyelikleri bulunuyor. 2009 Yerel Seçimlerinde Ankara İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. CHP Grup Başkan Vekilliğinin yanında Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Engellilere Hizmet Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Avusturya, Almanya, İrlanda ve Hollanda da düzenlenen Yerel Yönetimler toplantılarına katıldı. 30 Mart 2014 yerel yönetimler seçiminde CHP Mengen Belediye Başkanı seçildi. Turhan Bulut, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de CHP'den Bolu Mengen Belediye Başkan adayı oldu.