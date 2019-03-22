Ufuk Sesli Kimdir

2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Bayındır İlçesi Belediye Başkan adayı olan Ufuk Sesli, 1961 yılında dünyaya geldi. 1978 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nde orta öğrenimini, 1984 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1988-1991 yılları arasında Bayındır Sağlık Ocağı Tabipliğinde pratisyen hekim olarak çalışan Sesli, 1991-2010 arasında Bayındır Devlet Hastanesi acil servis sorumlusu olarak görev yaptı. 2010-2013 yıllarında Bayındır 1 nolu aile sağlık merkezinde aile hekimliği görevini yürüttü. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bayındır Belediye Başkanı seçilen Ufuk Sesli, evli ve 2 erkek çocuk sahibidir.