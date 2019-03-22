Uğur Demirezen Kimdir

3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini memleketinde tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alan Uğur Demirezen, evli ve iki çocuk sahibidir. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Demirezen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir İli, Bayındır İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.