Uğur Serdar Kargın Kimdir

1971 yılında Emirdağ'da dünyaya gelen Uğur Serdar Kargın, ilk, orta ve lise eğitimini Emirdağ'da tamamladıktan sonra 1988-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1992 yılında kurduğu Kargın İnşaat Şirketi ile 2006 yılında girdiği mermer işiyle yurt dışına önemli ihracatlar gerçekleştirdi. KMK Mermer Şirketi, YDK Mermer Şirketi ve 4K MermerSan Şirketlerini kuran Uğur Serdar Kargın, yurt dışında açılan KMK France ve KMK Benelüks firmaları ile bir yandan toptan ve perakende satışlar yaparken, başta Avrupa olmak üzere Amerika, Azerbaycan, Güney Afrika ve birçok pazarda önemli ihracatlara imza attı. Kargın, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi´nden (MHP) Emirdağ Belediye Başkanı seçildi. Uğur Serdar Kargın, Emirdağ Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor. Başkan Kargın evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yine MHP'den Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.