Uğur Sözkesen Kimdir

Sözkesen, 1967 yılında Ermenek'te dünyaya geldi ve ilk, orta ve lise eğitimini yine doğduğu yerde tamamladı. Uğur Sözkesen, 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Matematik Bölümünü kazandı. 1986-1990 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gördü. 1992 yılında Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1999 – 2004 ve 2004 – 2009 yılları iki dönem Ermenek Belediye Başkanlığı yapan Sözkesen daha sonra, 2009 yılında sonra özel sektörde yönetici kademesinde görev yaptı. Usta siyasetçi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda iki dönem görev yaptığı Ermenek Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Uğur Sözkesen, evli ve iki çocuk sahibi… 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaman İli, Ermenek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.