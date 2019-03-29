Ulaş Yurdakul Kimdir

11 Nisan 1980 tarihinde Malkara’da doğan Ulaş Yurdakul, lise öğrenimini Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Yurdakul, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakülte’sinde tamamladıktan sonra meslek hayatına 2009 yılında kendi eczanesini açarak başladı. 2009 yılında CHP Meclis Üyesi adaylığıyla siyasetle tanışan Yurdakul, 16 Ocak 2010 tarihinde yapılan ilçe kongresinde Malkara CHP İlçe Başkanı olarak seçildi. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olan Yurdakul, 2014 Yerel Seçim’lerinden buyana Malkara Belediye Başkanlığı görevini sürsürüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Yurdakul, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde tekrar CHP Tekirdağ Malkara Belediye Başkan adayı oldu.