Ülkücüler Fetih Şöleni’nde biraraya geldi

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 566. Yılı dolayısıyla görkemli bir şölen düzenledi. Fatih, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda düzenlenen şölene MHP MYK Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi Yüksel Kaleci, MHP MYK üyesi Davut Haskırış, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, merhum Süleyman Özmen'in Ağabeyi Selahattin Özmen, merhum Velican Oduncu'nun Ağabeyi Tahir Oduncu, Genel Merkez Yöneticileri, İstanbul'un 39 ilçesindeki Ülkü Ocakları İlçe Başkanları, Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerini temsil eden vakıf ve dernek yöneticileri ile 5 bine yakın ülkücü katıldı.

Bekir Pehlivan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende, yapılan duaların ardından oruçlar açıldı. Şölende açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, “Ülkücü Gençlik olarak fetih ruhuna sahibiz, Fatih SULTAN Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkacağız” dedi.

“İSTANBUL'U ‘ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' DİYENLERE BIRAKMAYACAĞIZ”

İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç konuşmasını şöyle sürdürdü; “Peygamber efendimizin müjdelediği bu kutlu şehir ‘Zulüm 1453'te Başladı' diyenlere bırakılamayacak kadar değerli ve kıymetlidir” diyen Akutnç sözlerini şöyle sürdürdü; “Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u feth ederken hangi şuura sahipse, Ulubatlı Hasan hangi cesaret örneğini ortaya koyduysa, şehit olduğunda cebinden 35 kuruş çıkan Yusuf İmamoğlu, Cuma namazı çıkışı şehadete kavuşan Alper Tunga Uytun, tabut bulunamadığı için battaniyeye sarılarak karlar üstünde naaşı taşınan Mustafa Erol, babalarının gözleri önünde şehit edilen Erkenez kardeşler, ülküdaşlarına yardım götürmek isterken şehit olan Süleyman Özmen, şehadet şerbetini evladı ile birlikte içen şehit MHP İstanbul İl Başkanımız Recep Haşatlı ve nice ülkücü şehitlerimiz de aynı şuura sahiptiler, aynı cesaret örneğini ortaya koymuşlardır.”

“CUMHUR İTTİFAKININ İSTANBUL'DA BAŞARIYA ULAŞACAĞINA EMİNİZ”

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Aktunç; 25 Haziran'daki seçimlere ilişkin olarak da “İstanbul'un Fethinin 566. Yıl dönümünden 25 gün sonra, 23 Haziran'da Cumhur İttifakının İstanbul'da başarıya ulaşacağına eminiz. Bu minvalde Türk Milletinin Teminatı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş'in talimatları doğrultusunda, büyük bir şevk ve heyecanla İstanbul Ülkü Ocakları olarak çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL, TÜRK ÜLKÜSÜ, KIZILELMA’DIR”

Aktunç'un ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Sinan Ateş, İstanbul’un dünyanın incisi olduğunu dile getirdi. Ateş, “İstanbul, Türk ülküsü, Kızılelma’dır. İstanbul, 566 yıl önce bugüne kadar parçalar halinde bulunan Türk medeniyet tasavvurunun bütün birikimiyle tamama erdiği yerdir. İstanbul tarihtir, medeniyettir, fetihtir, kardeşliktir. Mazlumların kulağı İstanbul’a kesilmiştir, masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır” dedi.

Ateş, “Fetih ekseni birbirini tamamlayan üç sembolden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Muzaffer Kumandan Sultan Mehmet Han'dır. Talihin ve tarihin bağrından Türk'ün ufkuna doğan bir kahramandır. İkincisi fethin manevi önderi Ak Şemsettin Hazretleridir. Ariflerin dudaklarından dökülen kelam; âlim ve gönül insanlarının dualarıyla devleşen irfan kalesidir. Üçüncüsü üç hilali, aldığı kırk ok darbesine rağmen İstanbul burçlarına diken, Ulubatlı Hasan'dır. Ulubatlı Hasan, fethe memur edilmiş kahraman Türk askerinin cesareti, cesameti ve kudretidir.” sözleriyle fethin önemli sembollerine dikkat çekti.

“TÜRK VE İSLAM YURTLARININ SON SİPERİDİR”

Sinan Ateş, “Bizim için aziz hatıraların ve kutlu tarihin adı olan fetih günü; Haçlı zihniyeti için asla unutamadıkları bir sarsıntı ve kaybın da başlangıç noktasıdır. Fetih, yüzyıllardır Türksüz bir Anadolu arayışındaki Batı barbarlığına karşı en kesin ve keskin cevap olmuştur. Akmescit'ten Bişkek'e, Üsküp'ten Halep'e, Hicaz çöllerinden Asya steplerine, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse, tarihimiz sükût edecek, milli ümitler sönecektir. Bu siper, Allah muhafaza, zillete teslim olursa muzaffer asırların, muazzez ahlakın, muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararıp körelecektir” diyerek fethin kıymetinin önemine vurgu yaptı.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE OY VERECEĞİNİZİ UNUTMAYIN”

Birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacaklarını vurgulayan Ateş, İstanbul’un Türkiye demek olduğunu söyledi. Sinan Ateş, “İstanbul bekadır. Bekamızı can pahasına muhafaza edeceğiz. Birlik ve beraberlik çizgisinden ayrılmayacağız. 23 Haziran’da İstanbul seçimlerinde kendinizin, İstanbul’un ve hatta ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı’nın yanındadır. Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine inanıyorum.” diye konuştu.

AKTUNÇ, ATEŞ'E BİR TABLO HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından Aktunç, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e, Devlet Bahçeli'yle çekildiği çerçeveli dev bir fotoğrafını hediye etti. Türkiye Sevdalıları isimli grup da Genel Başkan Ateş ve İl başkanı Aktunç'a hediye takdim etti.

MEHTER EKİBİ VE ATİLLA YILMAZ SAHNE ALDI

Şölen, İstanbul Ülkü Ocakları Basın Halkla İlişkiler Biriminin hazırladığı videonun seyredilmesiyle devam etti. Sahneye çıkar mehteran, davetlilere konser verdi. Mehter konserinin ardından sanatçı Atilla Yılmaz sahne alarak, sevilen parçalarını davetliler için seslendirdi.

YUSUF GÜNEY'DEN ÖLÜRÜM TÜRKİYEM

İstanbul Ülkü Ocakları'nın düzenlediği Fetih Şöleni’ne, sanatçı Yusuf Güney de katıldı. Şölen sonunda kendisinden bir şarkı söylemesi rica edilen Güney, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı ve ‘Ölürüm Türkiyem' isimli parçayı seslendirdi. Türküyü seslendirirken bol bol bozkurt işareti yapan Güney, böyle bir şölene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.