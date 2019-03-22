Ümit Alagöz Kimdir

MHP Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz, 5 Eylül 1977 yılında Avusturya'nın Salzburg şehrinde dünyaya geldi. İlkokulu Tefenni Atatürk İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Tefenni Lisesi ve Karamanlı Lisesi’nde tamamladıktan sonra mesleki eğitimi amacıyla Avusturya'ya ailesinin yanına gitti. Elektrik dalında mesleki eğitimini Salzburg Meslek Okulu’nda tamamlamasının ardından 2004 yılına kadar Avusturya’da çalıştı. 2004 yılında çocuklarının Türkiye'de eğitim görmesi ve memleketi olan Tefenni'ye yatırım yapmak için Salzburg'dan kesin dönüş yaptı. 2007-2009 yılları arası Tefenni Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Tefenni İlçe Sekreterliği, 2009-2013 Eylül ayına kadar da MHP Tefenni İlçe Başkanlığı görevini yürüten, 2004 yılından bu yana da ticaretle uğraşan Alagöz, evli ve 2 çocuk babasıdır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Tefenni Belediye Başkanı seçilen Ümit Alagöz 2019 Yerel Seçimleri’nde de MHP'den Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.