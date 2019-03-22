Ümit Karaarslan Kimdir

Ümit Karaarslan, 1956 yılında Ula’da dünyaya geldi. Bursa Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bitirmesinin ardından Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi okudu. Öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1989-2009 yılları arasında 4 dönem Ula Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde Ula İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar Ula Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. Ümit Karaarslan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Muğla’ya bağlı Ula ilçesinin Belediye Başkan Adayı oldu.