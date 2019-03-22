Ümit Öztekin Kimdir

Ümit Öztekin, 1974 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünü kazanan Öztekin, 2 yıl bu bölümde İngilizce eğitim gördükten sonra okul değiştirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yaptı ve bu bölümü bitirdi. Bu arada 1997-2000 yıllarında Ziraat Bankasında çalışarak iş hayatına atıldı. 2001-2014 yılları arasında Elmalı'da avukatlık yapan Öztekin, AK Parti'nin kuruluşunda Elmalı'da görev aldı. Üç dönem AK Parti Elmalı İlçe Başkanı olarak görev yapan Öztekin, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti'den Antalya Elmalı Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Öztekin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayıdır.