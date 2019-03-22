Ümmet Akın Kimdir

MHP Aydın Efeler Belediye Başkanı Adayı Ümmet Akın, 27 Kasım 1968 tarihinde Aydın, Ortaklar’da doğdu. Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Akın, 2005-2009 yılları arasında Ortaklar Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Akın, 2009 yerel seçimlerinde %60 oy oranı ile Ortaklar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha sürdürdü. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Germencik Belediye Başkanı seçilen Akın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Aydın İli, Efeler İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.