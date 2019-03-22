Ümüt Köse Kimdir

Ümüt Köse, 1968 yılında Yozgat ili Yerköy ilçesinde doğdu, ilkokulu Yerköy’de tamamladı. Vatani görevini 1988 yılında Ankara’da tamamladı. 1991 yılından itibaren Köseli Beldesi’nde ikamet etmekte.Ticaretle uğraşan Ümüt Köse otobüs işletmeciliği yapmaktadır. 3 Dönem Köseli Beldesi Çiçek Mahallesinde muhtarlık yaptı. 2004-2009 yılları arasında Köseli ve Çevre Köyleri Sulama Birliği Başkanlığı yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Ümüt Köse, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı oldu.