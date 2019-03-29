Ünal Çetin Kimdir

10 Nisan 1972’de Ezine Çanakkale'de dünyaya gelen Ünal Çetin, ilköğretimini Ezine; orta ve lise öğrenimi ise Gökçeada'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bitirdikten sonra 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde kariyerine başladı. Bitlis’teki görevinde n sonra Gökçeada'ya tayin olan Çetin, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda görev alan Çetin, Türk Eğitim-Sen temsilciliği ve İLKSAN Çanakkale üst kurul delegesi olarak görev aldı. Mart 2014 mahalli idareler seçiminden sonra MHP’nin Gökçeada Belediye Başkanı olan, Çetin aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da sürdürüyor. 2017’de Miliyetçi Hareket Partisi’ne istifasını sunan Ünal Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır. Ünal Çetin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İyi Parti’nin Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı oldu.