Ünal Demircioğlu Kimdir

1963 yılında Aksaray'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Aksaray’da tamamladı.

1981 yılında Ankara Ulus Teknik Lisesi’nden mezun oldu.

1985 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirerek İnşaat Mühendisi oldu.

Meslek hayatına, İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün sınavını kazanarak Ankara Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak başladı.

2014 Yerel Yönetim seçimlerinde aday olmak için istifa etti ve seçimleri kazanarak Güzelyurt Belediye Başkanı oldu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ünal Demircioğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan adayıdır.