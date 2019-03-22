Üzeyir Yaşar Kimdir

Üzeyir Yaşar, 1985 yılında Beyşehir'de doğdu.Lise eğitimini Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde lisans, Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde ise yüksek lisansını tamamladı. Beyşehir yerel gazetelerinde gazetecilik ve BGRT TV’de moderatörlüğün yanında, akaryakıt ticareti yapan aile şirketinin yöneticisi olan Yaşar, 2017 yılında Beyşehir Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübü’nü kurmuş ve halen başkanlığını sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana Ak Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Yaşar, evli ve 2 çocuk babasıdır. Üzeyir Yaşar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan adayıdır.