Vahap Akay Kimdir

Vahap Akay, 1978 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de dünyaya geldi. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Akay, Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezunu oldu. 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi yaşamına başlayan Vahap Akay, CHP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Çerkezköy İlçe Sekreterliği ve CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2011 yılları arasında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan yardımcılığı da yapan Akay, 2014 Yerel Seçimleri’nde Çerkezköy’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Belediye Başkanı seçildi. Halen görevini sürdüren Akay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde bir kez daha CHP Tekirdağ Malkara Belediye Başkan adayı oldu.