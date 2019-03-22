Vahap Seçer Kimdir

5 Ekim 1963, Mersin Tarsus doğumlu Vahap Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezundur. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında aktif olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Vahap Seçer, 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Vahap Seçer, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.