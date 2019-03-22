Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vahap Seçer Kimdir

CHP Mersin Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer

10:30 -
Haberler Günün İçinden
Vahap Seçer Kimdir

5 Ekim 1963, Mersin Tarsus doğumlu Vahap Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezundur. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında aktif olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Vahap Seçer, 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Vahap Seçer, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more