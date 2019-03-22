Vahdettin Barlak Kimdir

Vahdettin Barlak, 1979’te Mutki’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Mutki'de tamamlamış olup halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Mutki Belediye Başkanlığı’nda 1997 – 2001 yılları arasında yazı İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. 2004 Mahalli İdareler seçimlerinde Bağımsız aday olarak seçimlere giren Vahdettin Barlak aday gösterildi. Seçimlerden sonra Ticari hayatını devam ettiren Vahdettin BARLAK 29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçimlerinde AKP'den aday olarak girdiği seçimlerde Mutki Belediye başkanı seçildi. Barlak, evli ve 3 çocuk babasıdır. Vahdettin Barlak, 2019'daki seçimlerde AKP Bitlis Mutki Belediye Başkan adayıdır.