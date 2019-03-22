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Vahdettin Uzunyayla Kimdir

CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Vahdettin Uzunyayla

11:58 -
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Vahdettin Uzunyayla Kimdir

Vahdettin Uzunyayla, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Devecik Köyü'nde 1957 yılında doğdu. Fırat Üniversitesi, İnşaat Bölümü mezunu olan Uzunyayla, Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu kurdu ve uzun dönem boyunca da başkanlık görevini üstlendi. Bingöl Büro Emekçileri Sendikaları Kurucu Başkanlığı görevini de üstlenen Uzunyayla, Bingöl'de yer alan bazı amatör spor kulüplerinde de başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Uzunyayla, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. Uzunyayla, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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