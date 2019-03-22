Vedat Dağlı Kimdir

1960 yılında Dikmen Göllü Köyü’nde dünyaya gelen Vedat Dağlı, Dikmen Akçatepe İlkokulu’ndan mezun oldu. Sinop Öğretmen Okulunu kazanan Dağlı, 1975 yılında Öğretmen Okulu’ndan ayrılarak İstanbul'a geldi. İnşaat sektöründe iş hayatına adım atan Dağlı, daha sonra kendi şirketini kurarak inşaat sektöründe hizmet verdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Vedat Dağlı, emekli olduktan sonra Dikmen'e döndü. Vedat Dağlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’den Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı oldu.