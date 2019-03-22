Vedat Kocatürk Kimdir

1966 yılında doğdu.
İlk ve Ortaokulu Küçükhüyük kasabasında okudu.
5 yıl boyunca bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.
2002 yılında Küçükhüyük Sulama Kooperatifi Başkanlığına seçildi.
7 yıl Küçükhüyük Sulama Kooperatifi Başkanlığını yaptı.
2009 yılında Saadet Partisi’nden Küçükhüyük Belediye Başkanlığına seçildi.
2014 yılında AK Parti’nden aday oldu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Kocatürk, belediye başkanı olarak görevine devam ediyor. Vedat Kocatürk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı oldu.
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