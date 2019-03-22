Vedat Kocatürk Kimdir

1966 yılında doğdu.

İlk ve Ortaokulu Küçükhüyük kasabasında okudu.

5 yıl boyunca bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

2002 yılında Küçükhüyük Sulama Kooperatifi Başkanlığına seçildi.

7 yıl Küçükhüyük Sulama Kooperatifi Başkanlığını yaptı.

2009 yılında Saadet Partisi’nden Küçükhüyük Belediye Başkanlığına seçildi.

2014 yılında AK Parti’nden aday oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kocatürk, belediye başkanı olarak görevine devam ediyor. Vedat Kocatürk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı oldu.