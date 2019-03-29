Vefa Salman Kimdir

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da dünyaya geldi. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek iş hayatına atılan Salman, yirmi yıldır Yalova'da ticari yaşamının içerisinde bulunuyor. 1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan “Haberci Gazetesi”nde yazı hayatına başlayan ve Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan “Yalova Gazetesi”nin kurucularından olan Salman, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. Salman yazılarına kurucularından olduğu yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin de köşe yazarlarından. Salman, CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AKP itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi. Vefa Salman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Yalova Belediye Başkan adayı oldu.