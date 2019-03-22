Veysel Şahin Kimdir

Veysel Şahin, 24 Aralık 1968 tarihinde Sinop’un Türkeli ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sinop merkezde, lise öğrenimini ise Kastamonu ilinde tamamlayan Şahin, Yüksekokulu Trakya Üniversitesinde, öğretmenlik eğitimini ise Marmara Üniversitesinde aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Şahin, yüksek lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yerel yönetimler üzerine yaptı. 4 adet yayınlanmış eseri bulunan Şahin, orta derecede yabancı dil bilmektedir. Sinop ve Kastamonu illerinin ilçe ve köylerinde devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan Şahin’in özel sektör kuruluşlarında da idarecilik yaptığı biliniyor. Siyaset hayatına 2000 yılında başlayan Şahin, 2009-2013 yılları arasında MHP Türkeli İl Genel Meclis üyeliği yapmıştı. Son olarak AK Parti Türkeli İl Genel Meclis üyeliği ve AK Parti Grup Başkan vekilliği görevini 2014 yılından beri sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Veysel Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Türkeli Belediye Başkan Adayı oldu.