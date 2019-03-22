Veysel Tiryaki Kimdir

Tiryaki, 1965 yılında Bolu, Dörtdivan İlçesi, Yukarıdüğer Köyü’nde doğmuştur. İlkokulu burada okuyan Tiryaki, ortaokul ve liseyi Bolu’da okumuştur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanmıştır. Mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı’nda Denetim Elemanı görevi yapmıştır. Sonrasında ise Kaymakamlık Sınavı’nı kazanmış ve yeni görevine başlamıştır. 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalışmıştır. Yerel Yönetimler ve Mesleli incelemeler yapmak için 1992 yılında 6 boyunca İngilere’de kalmıştır. 98-99 yıllarında Yüksek Lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi üzerine yapmıştır. 2003 yılında Ankara’ya tayini çıktı ve İçişleri Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılında memuriyetten istifa eden Tiryaki, AK Parti’den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu. 29 Mart 2004 yılında ise Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez AK Parti’den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterilen ve Ankara’da en yüksek oy oranı ile tekrar seçilen Veysel Tiryaki 30 Mart 2014 seçimlerini de kazandı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor. Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayıdır.