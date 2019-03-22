Veysi Oğuz Kimdir

Veysi Oğuz, 1981 yılında Mutki’nin Arpalıseki köyünde dünyaya geldi. Sakarya Sapanca Şehit Güner Ekici Süper Lisesinde ortaöğrenime başladı. Bitlis Süper Lisesi’nden mezun oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans ve yüksek lisans programından mezun oldu. Mezun olduğu Kavakbaşı İlköğretim okuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı. 4 yıl öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 4 yıl da müdür yardımcısı görevinde bulundu. 2014’te Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçildi. 2015’te AKP’ye geçti. Oğuz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Veysi Oğuz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı oldu.