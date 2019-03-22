Vural Coşkun Kimdir

1964 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Vural Coşkun, ilk ve orta okulu tamamladıktan sonra Fehaliye Lisesi’nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan, Coşkun, babasının çiftçilik yapması sebebiyle eğitim hayatına ara verip babasının yanında çalışmaya başladı.

1998 yılında Felahiye’de bir süre gübre, kömür, hububat alım satımıyla esnaflığı yapan Coşkun, ilerleyen süreçte her köyden ve her beldeden yanına birer kişi alarak 10 kişiyle birlikte Toprak Tahlil Laboratuvarını kurdu. Felahiye Belediyesi’nin yolcu taşıma işini özelleştirme kararı sonrası ihaleyi alan Coşkun, Felahiye Turu kurarak köylerdeki minibüsçülük yapan kişileri, taşıma işi için Felahiye Tura kazandırdı. AKP’nin Felahiye İlçe Teşkilatını’nın kurulmasına katkı sağlayan Vural Coşkun, 2011 ve 2012 AKP Siyaset Akademisi kursunu bitirdikten sonra 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkanı seçildi. AK Parti’nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayı olarak tekrar Vural Coşkun seçildi.