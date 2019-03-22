Vural Kundakçıoğlu Kimdir

1972 Zonguldak doğumlu olan Vural Kundakçıoğlu, İlkokulu Muratlı İlkokulu'nda, ortaokulu ise Beycuma İlköğretim Okulu'nda bitirmiştir. Türk Tarih Kurumu Karadon Amele Birliği Şube Başkanlığı, GMİS Sendikası Başkan Danışmanlığı, AK Parti Zonguldak İl Yönetimi Halkla ilişkiler Başkanlığı, Muratlı Mahallesi Muhtarlığı görevlerinde ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalıştır. Vural Kundakçıoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğrenimine devam etmektedir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak girdiği seçimde Beycuma Belediye Başkanı seçildi. Kundakçıoğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak/Merkez Beycuma Belediye Başkan adayı.