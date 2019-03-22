Yakup Çam Kimdir

1955 yılında Afyonkarahisar Çayırbağ Kasabasında doğdu.

İlk öğrenimini Çayırbağ, orta öğrenimini Afyon Merkez’de tamamladı.

İşçi olarak çalışma hayatına başladı.

Askerlik görevini yaptıktan sonra, çalışma hayatına devam ederek bir süre sonra ticarete atıldı.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Çayırbağ Belediye Başkanı seçildi.

Halen bu görevi yürütmekte olan Çam, evli ve 4 çocuk babasıdır. Yakup Çam, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Merkez ilçesine bağlı Çayırbağ Belediye Başkan Adayı oldu.