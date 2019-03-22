Yakup Otgöz Kimdir

1957 Karadere'de doğdu. Yakup Otgöz ilkokulu Karadere'de, ortaokulu Muğla Merkez Ortaokulu'nda, liseyi ise Muğla Turgut Reis Lisesi'nde okudu. 1980 yılında Burdur Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Yakup Otgöz, 1980-1983 yılları arası Siirt ve Erzurum'da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1983-1989 yılları arasında ticarete atılan Yakup Otgöz köylülerinin isteği ile 1989 yılında muhtar seçilir. 1998 yılına kadar muhtarlıkta kalan Yakup Otgöz, 1999 seçimlerine belde olarak giren Karadere'nin bu kez kurucu belediye başkanı seçilir. 2'si muhtarlık 3'ü de belediye başkanlığı olmak üzere üst üste 5 kez seçim kazanan Yakup Otgöz, girdiği 6'ıncı seçimde de %40,4'lük oy oranı ile seçim kazanma geleneğini sürdürür ve yeni ilçe Seydikemer'in kurucu belediye başkanı seçilir. Başkan Yakup Otgöz evli ve iki çocuk babasıdır. Yakup Otgöz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı oldu.