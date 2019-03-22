Yakup Törk Kimdir

Yakup Törk, 23 Nisan 1981’de Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu 60.Yıl ilköğretim ve Orta öğrenimi Darıca Lisesi'nde tamamlayan Yakup Törk, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2012-2014 yıllarında CHP Darıca İlçe sekreterliği görevinde bulundu. 2014 yılı yerel seçimlerinde CHP Darıca Belediye Başkan adayı oldu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili adayı oldu. KYMD (Kocaeli yapı müteahhitleri derneği) kurucu üyeliği, DASİAD (Darıca Sanayici İş Adamları Derneği), KASİAD( Kars, Ardahan, Iğdır İş adamları derneği) İMO(İnşaat Mühendisleri Odası) Gebze temsilciği üyeliği, Darıca Kale Spor'da iki dönem kulüp başkanlığı yaptı. 2015’te Gebze Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Darıca Gençler birliği Spor Kulübünün Futbol Şube Sorumluluğu görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Yakup Törk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Kocaeli İli Darıca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.