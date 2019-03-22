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Yalçın Ertaş Kimdir

AK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş

10:37 -
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Yalçın Ertaş Kimdir

Yalçın Ertaş, 1966 yılında Konya Ilgın’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ertaş, 1990 yılında Ilgın Vergi Dairesinde memur olarak göreve başladı.

1997 yılında Seydişehir Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atması yapılan Ilgın, daha sonra Şırnak Vergi Dairesi Müdürü ve Merzifon Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

Sekiz yıldır İnegöl Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ertaş, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Yalçın Ertaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan adayıdır.

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