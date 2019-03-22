Yalçın Karadavut Kimdir

1957 yılında Yenifakılı’da doğan Yalçın Karadavut, İlk ve orta öğrenimini Yenifakılı'da, lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. 30 yıldır Yozgat'ta esnaflık yapan Karadavut, Sosyal-siyasi ve kültürel faaliyetlerde bulundu. 2006 yılında Ak Parti Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Yozgat Belediye Meclis üyesi seçildi. Yalçın Karadavut evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, Ak Parti Yozgat/Yenifakalı Belediye Başkan Adayı.