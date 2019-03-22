Yaşar Akkuş Kimdir

Yaşar Akkuş 1981 yılında Iğdır, Merkez,Yüzbaşılar Köyünde doğdu. 2005 yılında Iğdır Galericiler Kooperatifini kurarak, yönetiminde bulundu. İlk Köy Gençlik Komisyonunu meydana getirerek, HADEP İl ,Gençlik Komisyonuna dahil oldu. Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim aldı. 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2011-2013 yılları arasında TZP Kurdi il sorumluluğu yaptı. Akkuş, 2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu. Yaşar Akkuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Iğdır Belediye Eş Belediye Başkan adayı oldu.